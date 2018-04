Huizenverkoop Drunen en Waalwijk fors gestegen, duurste woningen staan in Den Bosch

UPDATEBRABANT - In het eerste kwartaal van 2018 zijn in Drunen en Waalwijk fors meer huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee maakt die regio de op een na grootste groei van Nederland mee. De huizenprijzen in vrijwel heel Nederland zijn in een jaar tijd gestegen.

In januari, februari en maart van dit jaar werden in het gebied Waalwijk, Drunen 18,6 procent meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Alleen in de regio Zuidoost-Groningen nam de verkoop meer toe: 19,5 procent.

In totaal groeide de verkoop in 10 van de regio's van het NVM. Nog twee daarvan liggen in Brabant. In 'West-Brabant', wat bij het NVM betekent Roosendaal en omgeving in plaats van de Brabanste Wal, groeide de verkoop met 1,6 procent. In de omgeving van Gorinchem, waar Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg onder vallen, groeide de verkoop met 1,3 procent.

Krimp

De grootste Brabantse krimp in vergelijking met vorig jaar werd in Uden en omgeving vastgesteld. Daar daalde de verkoop met 26,2 procent. Oss volgt met een afname van 21,4 procent.

Bekijk hieronder op de kaart hoe jouw regio ervoor staat. De tekst loopt door na de grafiek.

Huizenprijzen

Drunen, Waalwijk en de regio Gorinchem springen er niet alleen uit qua aantal verkochte woningen, maar ook op het gebied van huizenprijzen. In beide regio's daalde de huizenprijs enigszins: 0,2 procent in Waalwijk, Drunen en 1,5 procent in Gorinchem en omgeving.

In Brabant stegen de huizenprijzen in alle regio's, op de twee hiervoor genoemden na. De stijging lag tussen de 5 en 10,1 procent. Breda en Eindhoven kende de grootste toenamen van respectievelijk 10 procent en 10,1 procent.