WASPIK - De Waspikse zwemmer Maarten van der Weijden staakte maandag, op advies van zijn dokter, na 164 kilometer zijn Elfstedenzwemtocht. Hij ondernam dit weekend deze haast extreme onderneming om aandacht te krijgen voor het KWF Kankerfonds. Of hij in thuisstad Waspik gehuldigd wordt na zijn uitzonderlijke prestatie is nog niet bekend. ,,Onze burgemeester Nol Kleijngeld gaat maandagavond naar de huldiging in Leeuwarden. Hij zal ter plekke met Maarten overleggen wat voor hem het prettigste aanvoelt, daar staan wij open in", geeft een gemeentewoordvoerster aan.

Via Facebook werd zondagmiddag al een oproep geplaatst om Van der Weijden ereburger van de gemeente Waalwijk te maken. 'Oproep voor alle inwoners van Waspik, Sprang Capelle en Waalwijk om Maarten van der Weijden uit Waspik ereburger van de gemeente Waalwijk te maken. Wat deze man doet voor alle mensen die met de vreselijke ziekte te maken hebben of hebben gehad, zelf zo diep te gaan , met lijf en leden, diep respect!', schreef Anton Pruijssers.

Gedeeld

Het bericht werd ruim vijfhonderd keer gedeeld. Of dat ook gaat gebeuren is dus nog afwachten. ,,Het gaat om hem. Om waar hij zich fijnste bij voelt, alles gaat in overleg met Maarten zelf."

Als het aan Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik ligt, wordt Van der Weijden daar gehuldigd. Of op het Stadhuisplein, wat eveneens via Facebook geopperd werd.

Prestatie van jewelste

,,We moeten gewoon even afwachten hoe het loopt, maar het plan ligt er zeker", geeft Barbera van Breemen van Den Bolder aan. Maar het hoe, wat en wanneer is verder nog compleet onbekend. ,,Het is een prestatie van jewelste van hem, laat dat helder zijn. We vinden het wel belangrijk wat Maarten zelf graag wil en vindt."

Terughoudendheid

Ook bij De Warande is er wat terughoudendheid, maar met een andere reden. ,,We zijn ontzettend trots op hem", geeft pr-man Gerwen Fiere aan. ,,We gaan iets kleins, iets ludieks doen."

In maart behaalde Van der Weijden in het zwembad van De Warande een wereldrecord: hij zwom in 24 uur een afstand van 102,8 kilometer. ,,Hij mag straks in alle rust hier uit komen zwemmen. We hebben het record overgedragen aan het Guinness Book of Records, maar daar gaat nog heel wat tijd overheen voordat zij het officieel erkennen. Er is geen twijfel of dat uiteindelijk goed gaat komen, dus we gaan een soort plaquette maken."