Empel/Sprang-Capelle - Roy Mangels (34) uit Kaatsheuvel en Theo Frederiks (59) uit Waalwijk vinden het 'toch normaal' dat ze 31 januari een automobilist redden, die op Knooppunt Empel met zijn auto in de sloot was beland. Boodschap van de politie Den Bosch: Dat is niet normaal. Daarom werden ze dinsdagmiddag op het politiebureau in Sprang-Capelle uitvoerig bedankt.

Het gebeurde op de A2-afslag Waalwijk, vanuit Utrecht richting A59. Theo Frederiks zag het al aankomen. ,,Hij reed mij voorbij. Te hard. Hij begon te remmen en liet vervolgens de rem los. Toen was er geen houden meer aan." Vijf keer over de kop ging de VW Golf. ,,En toen plons, op z'n kop in het water."

Vol in de remmen

Ook Frederiks ging vol in de remmen. Mangels had het ongeval maar half meegekregen, en maakte zelfs nog een afweging, want hij zat op sokken in de bedrijfsbus; ,,Trek ik m'n werkschoenen aan of m'n goeie schoenen?" Eenmaal met zijn werkschoenen aan, bleek Frederiks al tot aan zijn knieën in het water te staan. Hij probeerde het portier open te krijgen. Dat viel nog tegen.

Volledig scherm De gecrashte Golf. Foto Politie Bommelerwaard © Gert-jan Buijs

Quote Hij kwam ergens bij de pedalen opeens boven water Theo Frederiks, redder ,,Je moet je realiseren dat alles gespiegeld is als een auto ondersteboven ligt", zegt Frederiks. ,,Normaal moet je de deurklink omhoog doen, nu moest-ie naar beneden." Mangels was het schoenendilemma snel vergeten en sprong ook het water in. Omdat hij zelf ook een Golf heeft, wist dat hij de achterklep kon openen door aan het VW-logo te trekken.

Frederiks: ,,Hij kwam ergens bij de pedalen opeens boven water." Voor ze het wisten hadden ze het slachtoffer op de kant. ,,Zijn leverworst kwam voorbij drijven, hij had net boodschappen gedaan." Verder lag de auto vol auto-onderdelen omdat de man het interieur van de Golf wilde verbouwen. Vanwege al die rommel was het nog even onduidelijk om te zien of er nog meer mensen in de auto zaten. ,,We moesten het drie keer vragen", zegt Mangels. ,,Hij was helemaal van de wap."

Zelf vinden ze het doodnormaal wat ze hebben gedaan. ,,Maar dat is het niet", benadrukt Roel van de Groes, wijkagent burgerparticipatie van de Bossche politie. Het ongeval deed zich weliswaar voor in Den Bosch, maar hij heeft de twee redders uitgenodigd op het politiebureau in hun eigen omgeving om ze te bedanken. ,,Het is al prijzenswaardig dat jullie stoppen. En dat jullie dan ook nog de juiste handelingen verrichten."

Quote Die paar seconden voordat je 112 belt, kunnen belangrijker zijn dan het bellen zelf Roel van de Groes, politie Den Bosch

Een bloemetje hebben ze al thuisbezorgd gekregen. Mangels vindt dat wel grappig. ,,Is weer eens wat anders dan een boete." Dat kan zijn, maar Van de Groes blijft serieus. ,,Die paar seconden voordat je 112 belt, kunnen belangrijker zijn dan het bellen zelf." En hij voegt eraan toe dat het hier heel anders had kunnen aflopen als de twee collega's geen actie hadden ondernomen.

Twéé flessen wijn

En er waren meer mensen gestopt, maar niemand die zich geroepen voelde om ook een nat pak te halen. De Waalwijkse wijkagent Werner Zopfi ziet het vaker. ,,'Waar bleven jullie', zeggen mensen dan tegen ons. 'We staan al vijf minuten te wachten'." Hij bedoelt; die vijf minuten waren voor de brokkenpiloot van Knooppunt Empel waarschijnlijk te lang geweest.