Illegaal uit Best stomdronken opgepakt in Waalwijk

Doorsteek naar Gro­testraat Waalwijk blijft; vraag is waar en hoe?

27 september WAALWIJK - De Grotestraat-west in Waalwijk houdt zijn doorsteek vanaf de Taxandriaweg. De beslissing is weliswaar nog niet genomen, maar een goede verstaander donderdagavond in het gemeentehuis van Waalwijk kon die conclusie best trekken.