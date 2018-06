Illegale bewoning boven café Putstraat Waalwijk

Jong meisje aangereden in woonwijk in Sprang-Capelle

23 juni SPRANG-CAPELLE - Op de Akkerwinde in Sprang-Capelle is zaterdagmiddag rond 14.45 uur een jong meisje aangereden door een personenauto. Het kindje is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe zij eraan toe is, is nog niet bekend.