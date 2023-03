In de gemeente Waalwijk is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

Ruim 10.000 bedrijven in Altena: ‘Veel inwoners weten onvoldoen­de wat er te vinden is’

In Fort Altena in Werkendam is woensdag 29 maart een carrièrebeurs met als doel studenten, werkzoekenden en ondernemers in Altena bij elkaar te brengen. Een van de organisatoren is Koen de Keijzer van vacaturebank AltenaWerkt.