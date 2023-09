In Waalwijk werd 13 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

met Video PSV zet kroon op topweek: Eindhovena­ren koploper na zorgeloze avond in Waalwijk

PSV hoefde zaterdagavond in Waalwijk niet eens groots te spelen om zonder problemen langs RKC te gaan. In het Mandemakers Stadion werd het 0-4 en verstevigde PSV de koppositie in de eredivisie. De Eindhovenaren zijn samen met AZ en FC Twente nog foutloos, maar PSV speelde al drie duels en de andere teams twee.