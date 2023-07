In Waalwijk zijn de auto's gemiddeld 13 jaar oud

Interview Vertrekken­de technisch manager FC Den Bosch maakt zich zorgen: ‘De eigenaren maken telkens dezelfde fout, onbegrijpe­lijk’

Als dit artikel wordt gepubliceerd, zit Jan Gösgens al in Afrika. Voor oriënterende gesprekken over zijn voetbaltoekomst. Die ligt niet meer bij FC Den Bosch. Daar is hij per 1 juli vertrokken als technisch manager. ,,Maar ik maak me wel zorgen om de club. Tot dusver is het nog bij geen enkele club in Europa goed gegaan waar de Amerikanen van PMG aandeelhouder zijn.”