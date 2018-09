Inbrekers halen vitrines leeg bij telefoonwinkel in Waalwijk

'Twee of drie personen' breken in bij Waalwijkse telefoon­zaak en halen vitrines leeg

10:45 WAALWIJK - In de Irenestraat in Waalwijk is er woensdagnacht in een telefoonwinkel ingebroken. De dieven haalden binnen luttele seconden enkele virtrines leeg. Dat meldt Politie Waalwijk.