Informatieavond over en petitie tegen gaswinning Waalwijk

WAALWIJK - Na de eerder door het ministerie van economische zaken en klimaat belegde informatieavond, is het vanavond de beurt aan de tegenstanders van de gaswinningsplannen van Vermilion in Waalwijk. Ook is er een petitie gestart.

De avond wordt georganiseerd door verschillende politieke partijen in Waalwijk die tegen de gaswinning en met name fracking zijn in het gebied. De presentatie van de avond is in handen van Josien Paulides (CDA), Timon Klerx (Lokaal Belang) en Frank den Braven (actiegroep Niet Fracken in Waalwijk).

In het Waalwijkse stadhuis komen drie sprekers aan bod die vanuit verschillende invalshoeken over gaswinning zullen praten. Peter Kodde van Milieudefensie zal het hebben over de risico's van fracken en wat er tegen gedaan kan worden. De tweede spreker is Gerrit Wiggers. Hij is betrokken geweest bij eenzelfde soort situatie in Pieterzijl in Groningen. Hij geeft advies over het schrijven van een zienswijze. Willem-Jan Atsma van Schaliegasvrij Nederland vertelt over de gevolgen van gaswinning door middel van fracken.

Na elke spreker is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het stadhuis is vanaf 19.00 uur open. De informatieavond begint om 19.30 uur.

Ministerie

Bij de bijeenkomst van het ministerie van economische zaken en klimaat eerder deze maand waren instanties als het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en Vermilion aanwezig. Frappant genoeg organiseert het ministerie vandaag vanaf 17.00 tot 20.00 uur eenzelfde bijeenkomst in cultuurcentrum de Wetering in Loon op Zand, waar net als in Waalwijk een gasveld ligt waar Vermilion gas uit wil winnen.

Volledig scherm Waalwijk Gasvrij Milieudefensie actie Erwin Bell, Jordy van Lieshout, Marie-Therèse Delsman en Frank den Braven. © Jasper Harthoorn