Inspiratiedag Parkinson: Ontspanning biedt meer kwaliteit van leven

SPRANG-CAPELLE - Comfort en ontspanning is belangrijk voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit de Inspiratiedag die Schakelring organiseerde voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten in het Jeugdcentrum Hervormd PKN in Sprang-Capelle.

De aanwezigen volgen een workshop braintraining, Mindfulness en een workshop over de Ronnie Gardiner Methode, die de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft stimuleert. Vorig jaar werd al zo'n zelfde middag georganiseerd, toen ging het over de ziekte en de verschijnselen die daarbij horen. ,,Vandaag organiseren we drie workshops die in het teken staan van comfort en ontspanning", legt teamleider Parkinson/NAH-afdeling van locatie Eikendonk Nicole Klaassen uit. ,,Stress zorgt ervoor dat klachten van de ziekte van Parkinson kunnen verergeren, ontspanning biedt juist meer kwaliteit van leven. We willen graag de aanwezigen inspireren hoe we dit kunnen integreren in de zorg."

Mensen met Parkinson of Parkinsonisme, een verzamelterm voor aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, raken vlugger in een isolement dan mensen met een ander ziektebeeld, stelt Klaassen. ,,Dat komt doordat de ziekte zo zichtbaar is. Mensen gaan minder snel de deur uit, omdat er een gevoel van schaamte

heerst. We hopen daarom mee te geven om niet vanuit de beperking te kijken, maar te laten zien wat nog wel kan."

Volgens Klaassen is het niet alleen van belang om de mens achter de ziekte aandacht te geven, maar ook naasten en mantelzorgers. ,,We bieden aan hen allemaal handvaten, waardoor de cliënt zich beter gaat voelen. Vanaf oktober kunnen mantelzorgers naar bijeenkomsten komen op locatie Eikendonk om in contact te komen met lotgenoten."

Volledig scherm Dhr. Klijn bezoekt voor het eerst de Inspiratiedag Parkinson. © Sydney Douwes

Veel ingeleverd

Samen met zijn vrouw is Dhr. Klijn aanwezig bij de Inspiratiedag. Het is de eerste keer dat ze hier zijn. Al achttien jaar heeft hij de ziekte van Parkinson. ,,De eerste jaren was het nog niet zo zichtbaar, maar inmiddels heb ik al veel ingeleverd."

Vooral de laatste drie jaar gaat het volgens hem slechter. ,,Tennissen kan ik niet meer, zingen bij het operakoor ook niet. Ik kan het boek met de liederen niet meer vasthouden en het duurt langer voordat ik nieuwe nummers heb ingestudeerd dan de rest van het koor."

Doordat de snelheid van zijn handelen langzaam is en hij last heeft van evenwichtsstoornissen is Dhr. Klijn slecht mobiel. ,,Voor mij heeft het nut om naar deze bijeenkomst te komen. Al is het wel vermoeiend; een hele middag allerlei verschillende indrukken zorgen ervoor dat ik vanavond erg moe ben.'' Het geeft hem wel nieuwe inzichten. ,,Bij de workshop braintraining leerde ik dat een potje Yathzee ook onder braintraining valt, dat gaan we thuis doen.

Volledig scherm Mantelzorger en partner mevrouw Klijn. © Sydney Douwes

Zolang als Dhr. Klijn ziek is, zorgt zijn vrouw al voor hem. Mevr. Klijn is blij dat Schakelring de Inspiratiedag organiseert. ,,Vierentwintig uur per dag heb ik dienst, zo kun je het zien. Dat was best zwaar." Nu gaat Dhr. Klijn twee keer in de week naar dagbehandeling. ,,Daar doet hij bijvoorbeeld oefeningen met de fysio. Hij is dan echt nuttig bezig. Daar ben ik blij om, want thuis kan ik hem niet altijd de aandacht geven die hij nodig heeft. Hij liep dan een rondje door de tuin en zat daarna voornamelijk in de stoel."

Als mantelzorger doet mevr. Klijn veel kennis op tijdens de Parkinsonmiddag. ,,Ik vind het fijn dat ik hier handvaten krijg om situaties weer anders en misschien wel beter te benaderen. Ook wil ik in oktober deel gaan nemen aan de mantelzorgbijeenkomsten. Ik wil graag lotgenoten ontmoeten. Dat is me hier nog niet gelukt, omdat ik zie dat er veel verplegend personeel op is afgekomen."

Volledig scherm Ergotherapeut en workshopleider Bregje van Toor. © Sydney Douwes

Ergotherapeut Bregje van Toor geeft een workshop braintraining. ,,De ziekte brengt namelijk ook cognitieve problemen met zich mee. Vooral plannen, vooruitdenken en het uitvoeren van dubbeltaken wordt steeds lastiger."'

Boodschappen

Tijdens de workshop worden oefeningen uitgelegd en spelen de aanwezigen een quiz en doen dubbeltaken. Dingen uit het dagelijks leven herleidt Van Toor ook terug tijdens de workshop. ,,We stimuleren bijvoorbeeld om tijdens het doen van boodschappen niet telkens op het lijstje te kijken, maar deze echt alleen als geheugensteun te gebruiken."

Volgens de ergotherapeut is het nog niet wetenschappelijk bewezen dat braintraining effect heeft. ,,Maar in onze Parkinson groepstrainingen merken we wel dat herhaling van bepaalde handelingen blijven hangen."