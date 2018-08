Invalide Wilfred zat op miraculeuze klem tussen scootmobiel en een bandenspanningsapparaat

Veroordeel­de voor poging tot moord wordt aangehou­den in Waalwijk en het land uit gezet

8:20 WAALWIJK - De politie heeft vrijdagochtend een Poolse man aangehouden in de Noordstraat in Waalwijk. Hij was enkele jaren geleden tot 'ongewenste vreemdeling verklaard' na een poging tot moord, waarvoor hij ook drie jaar in de cel heeft gezeten.