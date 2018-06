Jeugd en toneel een lastige combinatie? 'Ga spelen, heb schijt aan de mening van een ander'

WAALWIJK - Jeugd en toneel, het blijkt een lastige combinatie. Zaterdag stonden de jongeren in De Leest toch volop in de spotlights. "Ze voelen zich kwetsbaar op de planken."

"Toen ik uit de baarmoeder kwam, kwam ik in het theater terecht." Zo'n groteske uitspraak verwacht je op de planken, niet dat het wordt gemeend. Maar Loes van Gorp (14) bedoelt het wel degelijk serieus. "Bij ons thuis is iedereen gek van toneel. Dat neem je automatisch mee."

Dus kom je vanzelf in de spotlights te staan. Zaterdagavond, bij de vijfde editie van het Waalwijks Theater Festival, gebeurde dat zelfs twee keer. Eerst met de eenakter Puberleven, opgevoerd door Theatermakerij Dramarij, daarna werd de Kaatsheuvelse tiener door de driekoppige jury uitgeroepen tot meest getalenteerde meisje van de vijf toneelverenigingen die zich in Theater De Leest voor een behoorlijk gevulde zaal presenteerden.

'Geen angst'

Melle van den Broek (12) van Jeugdtheater HA uit Herveld kreeg een oorkonde uitgereikt als beste jongen. Melle, afkomstig uit Beuningen, is thuis niet ondergedompeld in rekwisieten, uitvergroot gedrag. "Via een vriendje ben ik een keer naar het jeugdtheater gegaan. Ik had geen angst voor het toneel, durfde me te laten zien. En ik had er meteen plezier in." Er werd ook nog een publieksprijs uitgereikt. Die ging naar ONS uit Drunen.

Jeugd en toneel, het is een lastige combinatie. Dat ondervindt Marjan Corman, die bij de Waalwijkse toneelvereniging OOG vijf jongens en meiden de liefde voor de planken bijbrengt. "Mijn ervaring is dat ze nooit uit zichzelf komen, ze moeten door een ander gestimuleerd worden. En toneel heeft toch een wat suffig imago. Daar boksen we ook tegenop."

Kwetsbaar

En toch, die planken hebben wel degelijk aantrekkingskracht. Denk aan kindermusicals, veel meiden - zij vooral - en jongens willen zich dan wel laten zien. Corman: "Toneel is heel anders. Je bent veel kwetsbaarder dan met een musical doordat je een rol, een karakter speelt. Onbekenden, de mensen in de zaal dus, oordelen over je. Dat is heel lastig, zeker als je in de puberteit zit. Vooral jongens hebben daar een probleem mee."

Het zou makkelijker zijn als specifiek voor jongeren toneelstukken worden geschreven. Dat gebeurt maar zelden: blijkbaar niet interessant genoeg. Corman: "Dus moet je het zelf doen. Ik betrek er de spelers zelf bij, dan blijf je ook in hun belevingswereld." Het kan ook anders, zo bewees Loes. Zij kwam het met idee van 'Puberleven' op de proppen. "De rode draad: "Iedereen heeft wel iets, een zwarte bladzijde in zijn boek." Haar monologen schreef ze zelf, Marij den Teuling maakte van het "in elkaar geflanste verhaal" een speelbaar stuk.

Subsidie