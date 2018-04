Jonathan uit Waalwijk gaat voor bodybuild-titel: 'Groeiend lichaam is verslavend'

UPDATE Huizenverkoop Drunen en Waalwijk fors gestegen, duurste woningen staan in Den Bosch

12 april BRABANT - In het eerste kwartaal van 2018 zijn in Drunen en Waalwijk fors meer huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee maakt die regio de op een na grootste groei van Nederland mee. De huizenprijzen in vrijwel heel Nederland zijn in een jaar tijd gestegen.