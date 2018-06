Jong meisje aangereden in woonwijk in Sprang-Capelle

Waalwijk start voorjaar 2019 met aanleg nieuwe container­ha­ven

7:08 WAALWIJK - Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanleggen van een nieuwe containerhaven in Waalwijk, kunnen zich binnenkort melden bij de gemeente. Waalwijk start in augustus met een nieuwe aanbestedingsprocedure. Het college van burgemeester en wethouders wil vaart maken: ,,In het voorjaar van 2019 moet de eerste schop de grond in."