Jonge fietser aangereden door auto in Nieuwkuijk, slachtoffer naar ziekenhuis

Gowaalwijk.nl: overzicht voor activitei­ten en evenemen­ten in Waalwijk

13 juni WAALWIJK - Alles wat zich in Waalwijk afspeelt op sportief en cultureel gebied, gezondheid en bewegen aangekondigd op een overzichtelijke website. Dat is het idee achter de website Gowaalwijk.nl, die de gemeente in september lanceert.