Jongetje gewond na val op skatebaan in Waalwijk

Waalwijkse (35) meldt zich bij politie na brand in haar woning

12:55 WAALWIJK - Een 35-jarige vrouw uit Waalwijk heeft zich vrijdagmorgen gemeld bij de Tilburgse politie. De politie was naar haar op zoek vanwege de brand in haar woning aan de Edouard Lalostraat in Waalwijk, woensdagavond. Zij is vervolgens aangehouden en zal worden verhoord.