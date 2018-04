Kafka in Waalwijk: zwerfafvalprikker geweigerd in milieustraat

Bewoners Het Fort: 'Gemeente Waalwijk laat ons in de steek'

11 april WAALWIJK - Bewoners van Het Fort zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Waalwijk. Hoewel het beleid is aangepast, krijgen zij toch vijftien arbeidsmigranten als buur. De buurt is een petitie gestart en laat zich donderdagavond horen in de gemeenteraad.