Kampvuur op straat blokkeert verkeer, brandweer laat jongeren het vuur zelf doven

Sfeervolle orgelmuziek en verse oliebollen bij Apart

31 december WASPIK - Bij Oudejaarsdag horen oliebollen. Dat weten Eduard en Agnes Sandig van minibakkerij Apart in Waspik maar al te goed. Voor dag en dauw werden de oliebollen en appelbeignets vers gebakken in grote pannen. De lekkernij vond gretig aftrek onder de klanten. Speciaal voor de gelegenheid had de bakker een draaiorgel geregeld.