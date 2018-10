Kans op wegverzakking: Waalwijk onderzoekt probleem Groenstraat

'Dezelfde types die Piet nu zwart willen houden, verlooche­nen hun eigen roots'

13 oktober Na een zonnig weekje hangmatten, fietsen en wandelen is mijn stemming weer opperbest. Of je nou wandelt in ons nationaal park of fietst over het Halvezolenpad; overal heerst schoonheid. Niets overtreft de zonne-energie die door een herfstbladerdak naar beneden klatert. Mijn tip voor de herfstvakantie: geniet van de natuur in eigen streek.