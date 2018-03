Kat wil niet uit boom gered worden en neemt een duik in Waalwijkse sloot

ETZ maakt zich op voor nieuw systeem: zondagsdienst in ziekenhuizen op Goede Vrijdag

12:12 TILBURG/WAALWIJK - Patiënten die vrijdag een bezoek brengen aan de huisarts in Tilburg en de regio, kunnen niet in alle gevallen doorverwezen worden naar de poliklinieken van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Door de komst van het Elektronisch Patiëntendossier (epd) wordt er op de drie locaties in Tilburg en Waalwijk een zondagsdienst gedraaid.