Kind gewond na ongeluk met jetski bij 't Oude Maasje

Co-Med kan verder met overnemen praktijken, alleen verzeke­raar DSW komt in actie

REUSEL/WAALWIJK - Co-Med kan gewoon doorgaan met het overnemen van huisartsenpraktijken in Waalwijk en elders, ook al ging het in Reusel helemaal mis. Zorgverzekeraars zijn kritisch, maar alleen DSW neemt harde maatregelen. Ook toezichthouder NZA grijpt (nog) niet in.