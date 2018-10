Kinderen uit arm gezin krijgen extra steun voor school

Wilde politieach­ter­vol­ging door straten in Waalwijk, automobi­list raakt macht over stuur kwijt

22 oktober WAALWIJK - Bij een wilde politieachtervolging in Waalwijk is zondagavond een auto gecrasht. De automobilist, een inwoner van Sprang-Capelle, verloor tijdens de achtervolging de macht over het stuur en belandde met zijn auto in de bosjes. De man is aangehouden.