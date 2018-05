Kleine brand op zolder van woning in Waalwijk

Waalwijk: 'Iedereen kan wel zwerfafval aanbieden'

16:44 WAALWIJK - Vrijwilliger Geert de Kort uit Waalwijk stond niet geregistreerd als vrijwilliger toen hij zwerfafval probeerde in te leveren bij de milieustraat. Het is voor de medewerkers lastig te beoordelen of iemand nu wel of niet met goede bedoeling naar de milieustraat komt om kosteloos afval aan te bieden.