Kritiek op Waalwijk om communicatie rond huldiging

RKC heeft op een na het goedkoop­ste shirt

15:54 RKC Waalwijk heeft op een na het goedkoopste shirt van alle clubs in de eerste divisie. Voor het geel en blauw van de Waalwijkers telt je 50 euro neer, evenveel als voor een tricot van Helmond Sport en FC Dordrecht. Het witte shirt van Telstar is met 39,99 euro het goedkoopste, zelfs van alle clubs in het betaalde voetbal.