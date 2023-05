Kroonluchter van petflesjes laat lampje branden bij Joey, Issah en Kees: ‘Van zoveel plastic afval zijn we geschrokken’

Na al die strijd toch plek voor twee zussen op kampje Heesbeen? En wat voor prijskaart­je hangt daaraan?

HEESBEEN - De discussie over uitbreiding van het woonwagenkampje in Heesbeen is nog niet ten einde. Bewoonster Melanie Duister, die samen met haar zus op een plek aast, en woonwagenvereniging De Rolleman vinden het voorstel voor één extra plek onvoldoende – ze pleiten voor twéé, zodat beide zussen er kunnen wonen.