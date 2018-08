Leerlooierij laat nog steeds sporen na aan de Grotestraat in Waalwijk

Video Reddingsac­tie ontsnapte parkiet trekt veel bekijks in Waalwijk

9:34 WAALWIJK - De brandweer in Waalwijk kreeg dinsdagavond nogal een bijzondere melding binnen: het redden van een valkparkiet. Het beestje van krap vijf maanden oud zat zwaar in paniek hoog in een boom, nadat het weg was gevlogen uit de woning van de eigenaresse.