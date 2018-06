LH Waalwijk: efficiënt ingerichte studio's voor arbeidsmigranten

Burgemees­ter Waalwijk: Arrestatie voor schilderen haaientan­den op de weg was niet overdreven

20 juni WAALWIJK - Of dat niet een tikkie overdreven was om de man aan te houden die haaientanden op de Beethovenlaan in Waalwijk had geschilderd? Of een bekeuring niet beter was geweest dan een nacht in de cel?