LIVE eredivisie | Feyenoord slaat nog voor rust drie keer toe tegen RKC, Hartman belangrijk met redding

Man aangehou­den in Waalwijk wegens rijden onder invloed in gestolen auto, bleek bekende van de politie

WAALWIJK - Een 26-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Waalwijk omdat hij onder invloed van drugs in een gestolen auto reed. Daarnaast troffen agenten wapens en nog meer drugs in het voertuig aan.