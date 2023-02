LIVE eredivisie | Fortuna na bewogen week op bezoek bij ‘RKCarnaval’

Van 2 euro tot 3,50: zoveel betaal je voor een biertje tijdens carnaval in Brabant

De hamvraag voor veel carnavalsvierders: hoeveel cash geld neem ik mee voor een middag of avond hossen? Vasthouden aan hetzelfde budget van vorig jaar zal een lastige klus zijn. Zo’n beetje alles is fors duurder geworden, ook alcoholische versnaperingen. Handig om te weten: hoeveel betaal je voor een biertje in verschillende gemeenten in Brabant?