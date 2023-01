LIVE eredivisie | RKC bij thuiszege voorbij tegenstander Go Ahead Eagles op ranglijst

RKC en Go Ahead Eagles doen weinig voor elkaar onder na zestien speelrondes in de eredivisie. De Waalwijkers hebben achttien punten, de club uit Deventer verzamelde één punt meer. Vanavond treffen beide teams elkaar in Waalwijk. De aftrap is om 21.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.