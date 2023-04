LIVE eredivisie | RKC Waalwijk krijgt bezoek van in problemen verkerend Vitesse

met video Brandweer bevrijdt drie vrouwen uit auto in sloot in Raamsdonks­veer

RAAMSDONKSVEER - Drie vrouwen zaten in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdelijk vast in een auto na een ongeval waarbij het voertuig in de sloot belandde in Raamsdonksveer. De brandweer bevrijdde het drietal uit de auto.