Maarten van der Weijden voltooit mega-training voor Elfstedentocht

Waalwijkse schoenma­kers­school wordt appartemen­ten­com­plex; aanbouw sneuvelt voor parkeer­plaats

10:24 WAALWIJK - De oude schoenmakersschool aan de Mr. van Coothstraat in Waalwijk wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Projectontwikkelaar W & D Vastgoed uit Eersel is met de klus begonnen. De aanbouw aan de achterkant van het pand is inmiddels gesloopt. Op die plek komt een parkeerplaats voor de bewoners van de appartementen.