Man (21) in Sprang-Capelle voor negende keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs

De bestelauto werd in beslag genomen en de man, die vermoedelijk onder invloed van drugs was, werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en een bloedtest.

Agenten zagen de bestuurder donderdag rond 14.00 uur voorbijkomen op de Noorder Allee in Waalwijk. Ze checkten het kenteken waarna bleek dat het voertuig onverzekerd was en dat het adres van de eigenaar onbekend was.

Automobilist ging ervandoor

De politie besloot om de automobilist te stoppen voor controle, maar daar dacht de 21-jarige man anders over. Hij zette de bestelauto op de Tilburgseweg in Sprang-Capelle midden op de rijbaan stil en ging er vervolgens vandoor.

De dienders konden de bestuurder echter al snel in de kraag vatten. De man had een ongeldig rijbewijs en uit een speekseltest bleek dat hij waarschijnlijk onder invloed was van cannabis. Het rijbewijs was eerder ongeldig verklaard omdat de man onder invloed van drugs had gereden.