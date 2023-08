Man aangehouden bij café in Waalwijk: zwaaide scheldend met een mes voor het terras

Willem II lonkt naar Jong PSV-spits Fodé Fofana

In de zoektocht naar een nieuwe spits heeft Willem II het oog laten vallen op Fodé Fofana. De Tilburgers zien in de 20-jarige aanvaller van Jong PSV een welkome versterking voor de aanvalslinie, zo melden bronnen. Het is wel de vraag of hij ook daadwerkelijk haalbaar is.