Man die Veers gezin doodreed op snelweg remde op het laatste moment: ‘Botssnelheid was 205 km per uur’

Joekel van een schip passeert rotonde bij Heerewaar­den

HEEREWAARDEN/WAALWIJK - Een record voor de werf Euroship Services in Heerewaarden: een casco van 33 meter lang moest deze week een stuk over de weg voor tewaterlating in de Maas. Het 85 ton wegende gevaarte moest daarbij de rotonde bij het dorp passeren.