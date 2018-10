Man rijdt met scootmobielfiets het water in langs het Halve Zolenpad

Dronken man slingert met auto over weg en valt achter stuur in slaap in Waalwijk

16:39 WAALWIJK - Aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk is zaterdagmiddag een bestuurder aangehouden die flink teveel gedronken had. Volgens omstanders was de bestuurder een absoluut gevaar op de weg.