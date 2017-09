Man rijdt voetganger aan en gaat er vandoor, later aangehouden met drugs op zak

Vrijdagavond werd een man aangereden op een parkeerterrein aan de Olympiaweg in Waalwijk. Toen agenten een poolshoogte kwamen nemen, verklaarde de man dat hij was aangereden nadat hij een automobilist had aangesproken op zijn rijgedrag. Daar was deze niet van gediend. Hij stapt in zijn auto, reed de man aan en ging er vandoor.