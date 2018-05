Man schildert haaientanden op Waalwijks wegdek, agenten nemen pot verf in beslag

Bij de politie was een melding binnengekomen dat een man haaientanden aan het verven was op het wegdek. Agenten troffen op de Beethovenlaan inderdaad een man aan die net de laatste hand aan het leggen was aan een reeks haaientanden. De 'kunstenaar', een 62-jarige man uit Waalwijk, werd opgepakt en bekeurd voor het vernielen van het wegdek. Ook krijgt hij een rekening voor het schoonmaken. De pot witte verf is in beslag genomen.