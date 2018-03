Man zwaargewond bij gaslek in Sprang-Capelle, omstanders halen slachtoffer uit kuil

Action verhuist naar winkelcentrum De Els in Waalwijk

27 maart WAALWIJK - Winkelcentrum De Els in Waalwijk krijgt er een Action bij. De koopjesketen verhuist in het voorjaar van 2019 naar het pand waar tot voor kort de Kijkshop zat. Action zit nu nog in de Irenestraat in Waalwijk.