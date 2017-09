Man zwaargewond door val tijdens het klussen in Waspik

Rondleiding door De Leest in Waalwijk als opmaat voor drs. DOWN!

22 september WAALWIJK - Vier medewerkers van Brownies&downieS in Waalwijk kregen vrijdagmiddag een rondleiding door Theater De Leest. Zo konden ze alvast wennen, want 14 oktober ontvangen ze de bezoekers van theatervoorstelling drs. DOWN!.