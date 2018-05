Martien (62) uit Waalwijk zat nacht in cel na schilderen haaientanden, 'Stoer? Het was gewoon nodig'

WAALWIJK - Nadat hij de zoveelste auto langs zijn woning aan de Beethovenlaan zag scheuren, was Martien het beu. Hij pakte een pot witte verf en schilderde een rij haaientanden op het wegdek. Een ouderwets staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid, dat de 62-jarige Waalwijker wel een nachtje in de cel kostte.

Net thuis van zijn onvrijwillige logeerpartij zit Martien in zijn tuintje bij te komen. Zijn woning kijkt uit op de bewuste kruising bij de Van der Heijden basisschool. De haaientanden zijn inmiddels door de gemeente verwijderd, maar Martien heeft zijn doel bereikt. Er is volop aandacht voor de verkeerssituatie op de Beethovenlaan. Op sociale media oogst de Waalwijker dan ook vooral lof voor zijn actie. Zelf vindt hij het niet zo bijzonder.

Dierenvriend

,,Een stoere actie? Nee, het was gewoon nodig", aldus Martien, die ook wel wat geschrokken is van alle consternatie en daarom liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden. ,,Er wordt hier veel te hard gereden. Ze rijden soms bijna de kinderen aan. Er zou hier een zebrapad moeten komen. Voor de eenden en ganzen is deze weg ook gevaarlijk. Ik ben een dierenvriend."

Daarom besloot Martien vrijdagavond met zijn pot verf aan slag te gaan. Maar al snel stond de politie voor zijn neus. ,,Iemand heeft ze gebeld. Toen moest ik mee, want ik had een strafbaar feit gepleegd. Ze hebben me wel goed behandeld, hoor. Ik mocht mijn shag nog pakken voordat ik mee naar het bureau moest, en 's ochtends hebben ze me een lekkere boterham gegeven."

Op de vraag of het nu echt nodig was om de 62-jarige Waalwijker een hele nacht vast te houden, antwoordt een politiewoordvoerder dat het vooral een samenloop van omstandigheden was. ,,Deze meneer is niet voor straf een nacht bij ons gebleven. Hij had recht op een advocaat bij zijn verhoor, maar die advocaat konden we zo laat op de avond niet meer regelen. Daarom hebben we hem tot de ochtend op het bureau gehouden."

De politiewoordvoerder begrijpt dat veel mensen op sociale media Martien een held vinden voor zijn daad. ,,Hij heeft in ieder geval een duidelijk statement gemaakt, maar vergeet niet dat zijn actie onduidelijkheid kan veroorzaken bij de weggebruikers. En de gemeente heeft de straat schoon moeten maken. Dat kost ook weer geld."