Megadrugszaak Málaga heeft link met Brabant: meerdere invallen in Waalwijk en Kaatsheuvel

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - De gigantische cocaïnevondst in Málaga van vorige week lijkt een belangrijke connectie met Brabant te hebben. De politie heeft vrijdag naar aanleiding van de recordvangst in de Spaanse kustplaats meerdere invallen gedaan in Waalwijk, Kaatsheuvel en in het Gelderse Asperen. Daarbij is volgens de politie beslag gelegd op verschillende panden, luxe voertuigen en administratie.

De invallen zijn gedaan in het kader van een groot witwasonderzoek. De politie beschikt over betrouwbare informatie dat een man en zijn zoon hierbij betrokken zijn. De vader is vooralsnog niet aangehouden, meldt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid aan het Brabants Dagblad.

Hoofdverdachten

De politie is al langere tijd met het onderzoek bezig. Het vermoeden van witwassen werd sterker toen de zoon in Spanje werd aangehouden in verband met de gigantische cocaïnevondst in Malaga. Betrouwbare bronnen melden dat het gaat om de 39-jarige Hansje V. uit Waalwijk.

De megapartij drugs heeft een straatwaarde van meer dan een half miljard euro. Na de vondst ging de Landelijke Eenheid van de politie over tot de invallen in Brabant.

Volgens de politie zijn de vader en zoon hoofdverdachten in dit onderzoek. Ze hebben allebei de Nederlandse nationaliteit, maar wonen officieel niet meer in Nederland. Toch hebben zij nog wel woningen in Waalwijk.

Luxe spullen

De twee woningen zijn doorzocht en in beslag genomen. Daarnaast werden nog eens twee panden, luxe voertuigen (Range Rover/Mercedes), luxe goederen (dure horloges) en administratie in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht.

Het onderzoek is nog in volle gang. Daarbij zal de Landelijke Eenheid nauw proberen samen te werken met de Spaanse politie.

Drugsvondst Malaga

De Spaanse politie vond de drugs - maar liefst 6310 kilo cocaïne - eind vorige maand bij een inval in een loods in Málaga. Het is de grootste drugsvangst ooit in de Spaanse kustplaats en de één na grootste drugsvangst in Spanje. Achter deze monsterpartij zit een Nederlandse bende, zo maakten de Spaanse autoriteiten bekend.

In totaal zijn er al vijftien verdachten opgepakt, van wie dertien Nederlanders. Zij worden bijgestaan door zowel Nederlandse als Spaanse advocaten.