Moedig voorwaarts, opgetogen de 80 van de Langstraat tegemoet: ‘Dit jaar staan de sterren goed’

RKC Waalwijk valt in de prijzen met KickIt: een eigen voetbal­team voor mensen in een rolstoel

WAALWIJK - RKC Waalwijk is in de prijzen gevallen met het maatschappelijk project KickIt. De club krijgt 35.000 euro om een voetbalteam op te richten voor mensen in een rolstoel. RKC eindigde als derde bij de Voetbal Geeft Prijs.