Mogelijk geschoten bij mishandeling in Waalwijk

College verbaasd over casinovragen SGP Waalwijk: 'Geen respect voor democratisch proces'

11:05 WAALWIJK - Het college van Waalwijk heeft zich verbaasd over de vragen van de SGP over de mogelijke komst van een speelautomatenhal in Waalwijk. De SGP vindt het wel heel toevallig dat de oude regels over gokken zijn aangepast nu een ondernemer in Waalwijk een casino wil beginnen.