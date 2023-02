Na twee jaar ‘klinkt het weer als een klok’ in Maoneblusserslaand

Het venijn zat deze keer in de kop van de optocht. Achter de zelfgebouwde prinsenwagen met jeugdprinses Maon de derde kwam ‘optochtveteraon’ Cor Smits breed lachend en zwaaiend aan, op die troon geduwd door zijn kinderen en kleindochter. Voor de vijftigste keer deed ‘Opper Maoneblusser’ Smits mee aan de optocht in zijn dorp. De langs de kant aanwezige clubs hadden er allemaal op eigen manier aandacht aan besteed.

Opvallend was de wagen van CV Ketel. Geheel gemaakt van afval- en natuurhout kwam het piratenschip voorbij ‘gevaren’. De club viert met de wagen haar 22-jarige bestaan en heeft besloten de wagen volgend jaar geheel door de kinderen te laten bouwen. De grootste creatie was dit jaar voor CV Dè Heurt Zo die liet zien dat carnaval ook in hert oude Egypte mogelijk is. CB De Daauwelèrs voelde zich ‘genaaid’ door het motto: de leden liepen als speldenkussens door de straten. Een bonte stoet dus met 266 deelnemers verdeeld over 21 acts.