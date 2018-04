Negen jongeren gooien eieren tegen huizen in Kaatsheuvel

Zorgen in Waalwijk om groeiende wachtlijst voor woningen door sloop flats

7:44 WAALWIJK - Zorgen bij de SGP in Waalwijk over de wachtlijsten bij woningcorporatie Casade in Waalwijk. Casade wil in Bloemenoord zes flats slopen en herbouwen. De 240 huishoudens zullen tijdens die werkzaamheden ergens anders moeten wonen.