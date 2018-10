Nu al vijf generaties Klijsen maakt 'soepele schoenen'

Waalwijk investeert fors, lasten blijven gelijk; jeugdzorg is zorgenkind­je

7:18 WAALWIJK - Het miljoenentekort op de regionale jeugdzorg is een forse tegenvaller voor de gemeente Waalwijk. Het is nog de vraag wat precies de gevolgen zijn voor de gemeentebegroting, waarvan de inkt net droog is. Wethouder Dilek Odabasi-Seker (jeugdzorg, GroenLinksaf) kon daar vrijdag nog geen duidelijkheid over geven.