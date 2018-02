Olcay Gulsen haalt uit naar burgemeester Waalwijk om zieke vader

WAALWIJK - De uit Waalwijk afkomstige realityster Olcay Gulsen haalt in een interview in Trouw keihard uit naar burgemeester Nol Kleijngeld. ,,Burgemeester, als u dit leest: fuck you."

Olcay Gulsen, bekend geworden als modeontwerpster en momenteel deelnemer van Wie is de Mol, gaat in het interview in Trouw uitgebreid in op de situatie van haar vader. Ze beschrijft hem als 'dorpsgek'. ,,Schizofreen, gewelddadig en verslaafd aan alcohol en drugs." Ze beschrijft haar periode in Waalwijk als 'kutjeugd'.

Op straat

Vijf jaar nadat Olcay uit huis is gegaan, werd haar vader opgenomen in een inrichting. In juli 2016 kwam daar een einde aan. ,,Door allerlei veranderingen in wetten op het gebied van de zorg voor langdurig psychiatrische patiënten werd hij, letterlijk, van de ene op de andere dag op straat gezet."

Quote Hij zou opgenomen moeten worden, maar mijn vader lijkt buiten alle regelingen te vallen Olcay Gulsen

Na een periode in de daklozenopvang, waar hij meer drugs begon te gebruiken, hebben zijn kinderen hem in een appartementje in Waalwijk geplaatst. ,,Hij zou opgenomen moeten worden, maar mijn vader lijkt buiten alle regelingen te vallen."

Boos