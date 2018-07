'Onbegrijpelijk', hond twee uur lang opgesloten in Waalwijk terwijl het buiten 30 graden is

WAALWIJK - Agenten hebben maandagmiddag een hond bevrijd die was opgesloten in een warme auto in Waalwijk. De viervoeter is aan de dood ontsnapt. De temperatuur in de auto was namelijk hoog opgelopen, gezien het buiten op dat moment bijna dertig graden was.